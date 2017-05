Like mange rømlinger

Tre av fire norske lakseelver har lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks. Det melder Havforskningsinstituttet.

Foto: Havforskningsinstituttet

Tallene viser liten endring, men 12 prosent av elvene har nå høyt innslag, mot ti prosent i 2015. Flest elver med høyt innslag av rømt oppdrettsfisk finner vi i Hordaland og i Troms.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag har i 2016 overvåket 196 vassdrag, og i 154 av disse er innslaget av rømt oppdrettslaks vurdert å være lavt til moderat.

Programmet ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. Antall elver som inngår i overvåkingsprogrammet har en geografisk god spredning langs hele norskekysten og har økt hvert år fra 140 i 2014 til 196 i 2016.

– Overvåkningsprogrammet er nå godt etablert og gir oss gode tall på hvor mye oppdrettslaks det er i et stort utvalg av norske vassdrag, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

154 elver (78 prosent) har under 10 prosent innslag av rømlinger, 24 elver (12 prosent) ble vurdert til å ha over 10 prosent innslag, som regnes som høyt, mens det for 18 av elvene (9 prosent) ikke kunne trekkes noen klar konklusjon.

Tilsvarende tall fra 2015 viste at 77 prosent av de undersøkte vassdragene ble vurdert å ha lavt til moderat innslag, 10 prosent ble vurdert til å ha høyt innslag mens 12 prosent av vassdragene ble vurdert til at man ikke kunne si om innslaget var over eller under 10 prosent.