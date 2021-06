Likebehandling av norske og utenlandske landinger

I et innlegg i Nordnorsk debatt 18. juni, tar fagsjef Stine Akselsen fra Sjømat Norge opp spørsmålet om hvorfor det er salgslagsavgift på landinger av sjømat fra utenlandske fiskefartøy. Sjømat Norge har tidligere tatt opp saken direkte med oss i Råfisklaget og fått utførlig svar på dette.

Det er ikke omtvistet, heller ikke fra Sjømat Norge, at fisk og reker som landes i Norge fra utenlandske fiskefartøy er omfattet av fiskesalgslagsloven. Norges Råfisklag praktiserer i hovedsak et likt regelverk for fiskefartøyene uavhengig av om de er norske eller utenlandske så lenge de er omfattet av omsetningsretten til salgslagene.

Råfisklaget likebehandler med andre ord norske og utenlandske fiskefartøy. Vi har riktignok ikke obligatorisk oppgjør gjennom laget for utenlandske fartøy, men de har et frivillig tilbud om denne tjenesten. Her har den utenlandske flåten samme vilkår som de norske fartøyene som har dispensasjon fra oppgjør gjennom laget: Disse fartøyene betaler den samme lagsavgiften som alle andre.

Håndteringen av sluttseddelregistrering og annet dokumentasjonsarbeid overfor Råfisklaget er i hovedsak likt for fiskekjøperne uavhengig av om fartøyet er norsk eller fra et annet land.

Det kan synes som at Sjømat Norge har et ønske om at utenlandsk fiskeråstoff skal kunne omsettes til lavere lagsavgifter enn det vi har for det norske råstoffet, altså med lavere omsetningskostnad for utenlandsk råstoff. For Råfisklaget har det hele veien vært avgjørende at det ikke skal være mulig å komme inn i det norske råvaremarkedet med betingelser som kan underselge de norske leveransene. Med kunnskap om at de sosiale standardene og betingelsene i fiskeflåten kan variere betydelig fra land til land, mener vi dette er en selvfølge hvis man er opptatt av like konkurransevilkår. Dette bør oppta også Sjømat Norge.

Et av Akselsens poeng er at Råfisklagets lagsavgift representerer en ekstra kostnad for norsk fiskeindustri fordi de i praksis må betale denne for eksempelvis russiske fangster. Fra 1. juli i år er lagsavgiften på ombordfryste produkter 0,59 % av salgsverdien både for norske og utenlandske fartøy. Det faller på sin egen urimelighet å hevde at denne avgiften skal være til hinder for at nordnorsk fiskeindustri skal kunne utnytte sitt enorme fortrinn med å være lokalisert nært fiskefeltene i Barentshavet. For en rekelanding med kilopris på kr 25, utgjør avgiften til Råfisklaget like under 15 øre. Hvilke seilingskostnader tror Sjømat Norge et fartøy vil ta for 15 øre pr kg?

Et konkret eksempel: I 2020 betalte fiskeindustrien i Nord-Norge kr 22,41 for fryste rå reker fra norske fartøy og kr 22,29 for samme produkt fra utenlandske fartøy. De utenlandske rekene var med andre ord 12 øre rimeligere enn de norske – og dette utlignet nesten den avgiften Sjømat Norge hevder er en barriere for norsk fiskeindustri! Det må være tillatt å spørre Sjømat Norge om hva som egentlig er problemet her?

Den velorganiserte råvareomsetningen gjennom salgslagene bidrar blant annet til at det er attraktivt for den utenlandske fiskeflåten å levere sine fangster i Norge. Dette er noe som bør applauderes av alle som er opptatt av verdiskapingen langs kysten og ryddige forhold i fiskerinæringa.