Lite hopp opp for torsken

Her er de dynamiske minsteprisene på torsk og sei fra og med 24. september:

Foto: Nico Rantala

Sløyd hodekappet torsk stiger i pris med 25 øre i alle vektklasser. For seien går prisen ned inntil 20 øre, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Disse prisene gjelder fra mandag til til og med 7.10.

- Årsaken til oppgangen for torsk er en økning eksportprisindeksen og prisen som betales til fisker for fersk fisk. Når det gjelder sei, så er det er nedgang i prisen som betales til fisker for den ombordfryste seien som er hovedårsaken til prisnedgangen, melder Norges Råfisklag.

Torsk:

10.09-23.09 24.09-07.10 Art, tilstand og størrelse Pris (kg/kr) Pris (kg/kr) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 22,75 23,00 Torsk 2,5-6,0 kg 22,00 22,25 Torsk 1,0-2,5 kg 20,75 21,00 Torsk under 1,0 kg 18,00 18,25 Rund Torsk over 9,0 kg 14,87 15,03 Torsk 3,7-9,0 kg 14,37 14,53 Torsk 1,5-3,7 kg 13,53 13,70 Torsk under 1,5 kg 11,70 11,87 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 18,37 18,53 Levendetorsk minst 2 kg 20,37 20,53 Levendetorsk 1-2 kg 13,37 13,53 Levendetorsk under 1 kg 9,87 10,03

Sei: