Lite miljøgifter i norske skjell

Skjell er gode miljøindikatorer, og i så måte er resultatene fra en undersøkelse Havforskningsinstituttet har gjort for Mattilsynet, oppløftende.

Havforskningsinstituttet leter etter tarmbakteriene E. coli og Salmonella, samt ulike miljøgifter.

- Denne overvåkningen gjør vi for å kunne dokumentere at det er trygt å spise norskproduserte skjel. Overvåkningen viser at norske skjell som kommer på markedet stort sett er trygge, sier Arne Duinker, forsker ved Havforskingsinstituttet i en artikkel publisert på instituttets nettsider.

Rapporten fra overvåkningen i 2018 viser at rundt 86 prosent av de 195 prøvene fra tilsynsprogrammet var under grenseverdien for E. coli. I 346 prøver sendt inn av næringa selv var også 84 prosent under grenseverdien. Dette er som normalt, skriver Havforskningsinstituttet.

Det ble ikke funnet Salmonella i noen av de 21 prøvene som ble analysert for dette.

HI har også undersøkt innholdet av tungmetaller og andre fremmedstoffer, men ingen lokaliteter oversteg EU sine grenseverdier eller kom inn under Miljødirektoratets klassifisering for «moderat forurensning» med tanke på kadmium, bly, kvikksølv og tributyltinn (TBT).

I 26 prøver av blåskjell var konsentrasjonene av tungmetaller omentrent som tidligere år, ingen av funnene oversteg EU eller Norges grenseverdier.

En av åtte flatøsters hadde kadmium over grenseverdiene, og dette handler om at østers har mye kadmium på grunn av fysiologien som handler om at østersen lagrer kadmium istedenfor å skille den ut.

Det ble også funnet kadmium over grenseverdiene i to av tre prøver av O-skjell og en prøve av kongsnegl. I en prøve av O-skjell ble det også funnet for mye bly. Ellers var det lave nivå av organiske miljøgifter i disse skjellene.