Lite sei og hyse

Sei- og hysefisket er drastisk redusert fra i fjor. For seien er nedgangen på hele 63 prosent.

Foto: Dag Erlandsen

Det går fram av årets første kvotestatistikk fra Fiskeridirektoratet. I løpet av de tre første ukene 2017 har eksistert, har kystflåten tatt på land bare 2902 tonn sei. På samme tid i fjor var tallet 7755 tonn.

Flåten 15-21 meter ligger på under tredelen fra i fjor; 904 tonn mot 2767 tonn i fjor. Gruppa over 21 meter har bare landet 290 tonn, mot 1515 tonn i fjor, men her kan det være snakk om prioriteringer, der flåten har konsentrert seg sild framfor hvitfisk. 11-15-metringene ligger 1000 tonn under fjoråret; 833 tonn er tatt på land, 1826 i fjor. Minst avvik har den minste flåten under 11 meter; 607 tonn mot 1038 i fjor.

Hysefisket er så vidt kommet i gang, med 1265 tonn på land fra kystflåten, mot 2865 tonn på samme tid i fjor. Altså godt under halvparten her også. Også her er det de største lengdegruppene som kommer dårligst ut.