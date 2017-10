Litt dårligere fiske

Fisket i nord er blitt litt dårligere. Råfisklagets omsetning i uke 41 var på 122 millioner kroner, 27 millioner mindre enn uka før.

Foto: Dag Erlandsen

- Sammenlignet med uke 41 i fjor kom vi også litt dårligere ut, da var totalen 142,1 millioner kroner, av det var 118,2 millioner kroner etter landinger fra norske båter, skriver Råfisklaget i sin ukerapport.

Totalt ligger omsetninga i Norges Råfisklag nå 92 millioner kroner bak fjoråret. Per uke 41 i 2016 var det nord for 62. breddegrad omsatt hvitfisk for drøyt 9,7 milliarder kroner. Nå er tallet noe over 9,6 milliarder.