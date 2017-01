Litt mer torsk i fangstene

Torskeprosenten øker, men fortsatt er det mest sei i Vesterålen, melder fiskemottakene på yttersida.

Foto: Dag Erlandsen

- Det er i overkant mye sei, sier Ole-Johnny Nilsen på Nordmela, som gjerne hadde sett at det kom mer torsk på land. Men både tilgjengelighet på sei og det at seien er overregulert gjør at mange prioriterer å fiske den nå.

- Torskeinnblanding på rundt 30 prosent, resten er stort sett sei. Men seiprosent var enda høyere for noen dager siden, sier Leif Kvivesen ved Andenes Fiskemottak. Stort sett alt går ut på ferskmarkedet, men det begynner å bli alvorlig sei-fullt flere steder. Fremmedbåtene begynner å sige på, og også de kommer på land med sei.

Feltene utfor Øksnes melder om litt mer innslag av torsk. Leif Godvik på Gunnar Klo AS på Stø får opptil 50 prosent torsk i fangstene. Fiskerne leter etter flekker av sild, for der silda står, får de også fisk, torsk og sei.

- Brasil og Afrika er nede for telling, begge viktige sei-markeder. Dermed blir det fort for mye sei i markedet. Det sier daglig leder Steinar Eliassen i Norfra eksport AS i Tromsø, som har merket prisfall på fersk sei ut i markedet de siste dagene.

– Også Nordsjøen forsyner de samme markedene med fersk sei, og der nede har de langt kortere avstander til kundene i Europa, sier han.