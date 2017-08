Litt nedgang i omsetningen

Det er en hovedforklaring til omsetningsnedgangen i Norges Råfisklags distrikt.

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 33 utgjorde 111,8 mill kroner (foreløpig tall), hvor utenlandske fartøy stod for 3,5 mill kr av verdien. De utenlandske landingene kom i hovedsak fra en russisk tråler med 190 tonn torsk og 140 tonn hyse.

Omsetningen er ned fra de to ukene forut, som nådde 178 og 167 mill kroner, men jevnt med uke 33 i fjor som endte på 115,4 mill kroner. For norske fartøy er omsetningen ned fra henholdsvis 132 og 159 mill kroner i uke 31 og 32, her skyldes nedgangen stoppen i blåkveitefisket og redusert omsetning av fryst fisk. For sistnevnte vil imidlertid tallet i uke 33 bli justert opp fra 38,1 mill kroner til vel 50 mill kroner når alle salg er sluttført. For norske fartøy var det en reduksjon i ferskomsetningen fra 95,7 mill kr i uke 32 til 70,1 mill kr i uke 33.

For fryst fisk gikk omsetningen ned nær 30 mill kroner fra foregående uke, men her ventes som nevnt en korrigering når alt salg er ført på sluttseddel. Den reduserte ferskomsetningen skyldes som nevnt stoppen i direktefisket etter blåkveite. Utenom det er det god aktivitet i flere fiskerier, jfr kongekrabbe, taskekrabbe, sei og leppefisk.

Omsetningen av fryst fisk, totalt 38,1 mill kroner, kom i hovedsak fra nær 1.500 tonn torsk/26,8 mill kroner. Her var det omsetning fra 13 trålere med 1.230 tonn og 22,1 mill kroner, og i tillegg en snurrevadbåt med 160 tonn og to autolinebåter med 100 tonn torsk. 400 tonn snabeluer var levert av 3 trålere, mens det meste av de 220 tonnene med fryst hyse var levert av 3 autolinebåter.