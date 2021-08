Live debatt lørdag kl 1200: «Hvordan skal vi gjennomføre det alle er enige om å få til?»

Ørjan Nergaard stiller det åpenbare, men ikke fullt så enkle spørsmålet under sin innledning til lørdagens fiskeripolitiske debatt i Båtsfjord.

Næringsklyngen Codcluster har valgt seg Båtsfjord som arena for sin store fiskeripolitiske debatt ledet av NRK-veteranen Erik Wold lørdag formiddag. Før politikerne slipper til blir det faglige innlegg av forskningsselskapene Nofima og Norce.

Mens Nofima skal ta for seg 20 år med forskningsrapporter, og gjøre opp hva som er status per i dag, skal Norce legge frem en helt ny rapport, med tittelen «Bærekraftige kystsamfunn – strategier og ringvirkninger».

Deretter er det klart for debatt mellom de følgende politikerne som er på valg i Troms og Finnmark.

Styreleder i Codcluster Ørjan Nergaard skal holde innledningsforedraget, og sier han vil legge opp til en fagtung debatt som styrer klar av de vanlige grøftene politikerne har en tendens til å gå i når fisk står på dagsorden.

Panelet består av følgende politikere:

• Marianne Sivertsen Næss, AP

• Bengt Rune Strifeldt, FrP

• Odd-Emil Ingebrigtsen, H

• Heidi Holmgren, SP

• Tom Vegard Kiil, SV

• Farid Shariati, MDG

• Randi Berit Sjølie, Rødt

Ørjan Nergaard ønsker å avgrense debatten til hva som må til for å lykkes på land.

- Alle fagrapportene viser at man bør satse på industrien, på helårige fiskeriarbeidsplasser. Det er noe vi ennå ikke har lyktes med i Norge, samtidig som det er rundt 20 000 arbeidsplasser ute i Europa som jobber med norsk fisk.

- Vi har sagt i Codcluster at vi skal arbeide for å etablere 1 000 nye arbeidsplasser i Nordnorge knyttet til norsk fisk. Dette er alle enige om, men så kommer det til hvordan skal vi gjøre det? Der er det voldsomme sprik, og det er det vi skal ta tak i under debatten, sier Nergaard.

Han vil pense sin innledning inn mot industrien.

- Problemet der er at vi ganske raskt alltid begynner å snakke om flåten. Var en veldig god flåte, men vi er dårlige på bearbeiding av det de leverer, det er det vi må diskutere, mener Nergaard.

- Er du redd man går man rett i trålplikt-diskusjonen, eller tror du man klarer man å styre forbi den?

- For meg er pliktene bare en bitte, bitte liten del av det. Og trålpliktene etterleves, ingen bryter dem så det gidder vi ikke å diskutere. Diskusjonen bør heller gå på dreier seg om hvordan man kan legge opp ulike ordninger til flåten – men for industrien. Det er en haug med ulike ordninger, deriblant ferskfiskordninga, trålerne, levendelagring, torskeoppdrett osv osv.

- En differensiert flåte må vi ha. En ensidig sjarkflåte greier ikke å bære vårt behov for råstoff. Det gjør ikke trålerne heller. Og bonusordninger fungerer bedre enn plikter, det vet vi, sier Nergård, som håper på freske fraspark.

- Debatten kommer rett og slett til å handle om hvordan skal vi greie å gjennomføre det alle er enige om at vi må få til.