Livet sto ikke til å redde for savnet fisker

Livet sto ikke til å redde for fiskeren som ble funnet i havet i går kveld, etter at båten hans forliste utenfor Breivikbotn.

Etter at fiskeren fra Troms ble funnet etter trolig å ha ligget mer enn seks timer i sjøen, ble han fløyet med et Sea King redningshelikopter til Hammerfest. Men livet sto ikke til å redde, og fiskeren ble erklært omkommet utover natta.

Mannen som driftet med en 25 fot sjark, ble meldt savnet ved 20-tiden i går kveld. Da hadde ingen hatt livstegn fra ham på flere timer, og det ble satt i gang et søk som omfattet flere fiskebåter, redningsskøyta «Gjert Wilhelmsen» samt et Sea King redningshelikopter fra 330-svadronen på Banak.

I området der fiskeren hadde driftet ble det funnet en del fiskekar flytende, slik at man raskt kunne konkludere at det dreide seg om et forlis. Senere på kvelden ble fiskeren funnet og ble fløyet med redningshelikopteret til Hammerfest sykehus. Men etter å ha forsøkt gjenoppliving må legene til slutt gi opp og erklære ham for død.

Poltitiet antar at båten er gått ned siden det er funnet flere vrakrester i området ved Kvithallaren - der sjarken lå og fisket tidligere på dagen. De pårørende er varslet og mannen vil nå bli sendt til obduksjon.