Lodda skaper aktivitet

Etter to år med stopp i loddefisket er det mange som er glade for å være i gang igjen.

Foto: Erik Jenssen

- Det er litt klondykestemning hos oss akkurat nå, sier daglig leder Henning Grande ved Nergård Sild til Troms Folkeblad.

Her har det vært produksjon i halvannen uke, etter et to års opphold i det norske loddefisket. Senjahopen hadde ved utgangen av forrige uke kjøpt 3.000 tonn lodde, og Grande er fornøyd med varene.

- Alt har klaffet. Vi har hatt grei tilgang på råstoff, rognprosenten har vært bra og interessen fra japanske kjøpere har vært upåklagelig. Det eneste er at lodda er litt små, men så lenge de japanske kjøperne vil ha den er det greit, sier Grande til Troms Folkeblad.

Han regner med at det blir konsumpakking i enda en uke til før rognprosenten blir så høy at de må gå over til rognpressing.