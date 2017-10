Lodderådet klart

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tilrår at det kan fiskes inntil 205.000 tonn lodde i Barentshavet til neste år.

Foto: Andrey Voronkov, Havforskningsinstituttet

Under årets økosystemtokt ble det registrert mye lodde. Derfor mener havforskerne det er forsvarlig å åpne for loddefiske i 2018.

Forskningsdirektør Geir Huse sier loddedekninga under årets tokt har vært meget god i år.

– Ut fra registreringene har vi regna oss fram til hvor mye som blir igjen etter gytinga til vinteren, og da ser vi at det er forsvarlig å gjennomføre loddefiske til neste år, sier han.

Forvaltningsregelen for lodde sier at det skal tas hensyn til torskens konsum av lodde, og det er ut fra dette at forskerne har kommet fram til at det kan fiskes 205 000 tonn til neste år.

– Betyr det at fiskerne må vente til torsken har forsynt seg?

– På en måte. Torskens konsum gjennom vinteren kan ha stor innvirkning på loddebestanden. Derfor beregner vi hvor mye torsken spiser og hvor mye som blir igjen av gytebestanden når den har forsynt seg. Ut fra det gir vi råd om det bør åpnes for loddefiske eller ikke. Dermed kan vi kanskje si at torsken har førsteprioritet og at fiskerne kommer i andre rekke, sier Huse.

Loddekvoten skal fastsettes av den norsk-russiske fiskerikommisjonen denne uka. Havforsker Bjarte Bogstad sier kvoten kommer til å bli fordelt med 60 prosent til Norge og 40 prosent til Russland.

– Beregningene har skjedd med standard metodikk, men det var et stort sprik i mengdemålingene fra i fjor til i år, og det ga oss litt å tenke på.

– På hvilken måte?

– Vi lurer på om vi har målt for mye i år, eller for lite i fjor, men årets tokt har bedre dekning og er mindre usikkert enn i fjor. Dermed har vi et godt grunnlag for årets råd, sier Bogstad.