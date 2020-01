Løfter støtten til primærnæringene

Sametinget øker satsningen sin på jordbruk, reindrift og fiske med 4,2 millioner kroner.

– Vi har økt budsjettet fra 7,5 til 11,7 millioner. Vi har også løftet maksimumsstøtten fra kr 300 000 til kr 500 000 til investeringer og prosjekter, sier sametingsråd Silje K. Muotka i en pressemelding.

Sametinget mener jordbruk, reindrift og fiske er viktige for bosettingen og det samiske språket i samiske områder.

– Dette gjør vi for å sikre bedre finansieringsvilkår for disse samiske næringene. Et annet forhold er at dette løftet er nødvendig for å kunne følge med kostnadsutviklingen i samfunnet. Vi ser at kostnadene øker fra år til år, mens inntektene ikke gjør det, sier Muotka.

– Vi vil i juni måned vurdere om vi skal utvide prioriteringene innen primærnæringene i revidert budsjett, sier Muotka.

Innen jordbruk viderefører Sametinget støtte til utbygging av bruk som er i drift, og det betyr at Sametinget kan gi tilskudd til ombygginger og tilbygg.

Fiskebåt og mottak

Innen marine næringer viderefører Sametinget den samme satsning på det tradisjonelle fisket og mottaksanlegg i fiske.

– Men vi ser at det skjer interessante ting på andre arter enn fisk, som utnyttelse av tang og tare. Det er en nisje som har et stort potensiale i våre fjordområder, sier Muotka.

I økningen inngår også en påplusning til reindriftslovutvalget fra 0,5 millioner kroner til 1,8 millioner kroner.

– Dette arbeidet vil være viktig for den framtidige reindriftspolitikken, sier Muotka.