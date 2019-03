Løftet hele selskapet

Investeringen i båtliften i fjor har gitt god uttelling for Barents Skipsservice AS i Båtsfjord.

Foto: Inge Bjørn Hansen

Inge Bjørn Hansen

Daglig leder Bjørn Aarnes forteller at selskapet foreløpig ikke er ferdig med regnskapet for 2018. Det han vet er at resultatet blir det beste siden 2016. Nærmere bestemt så blir det nesten identisk med det året.

- Slik det ser ut vil vi få et resultat på rundt 22 millioner kroner. Så vi berger et bra overskudd, kan man vel si, forteller Aarnes.

Mange i liften

Han forteller også at det i hele fjor var et jevnt sig med båter inn til slippen. Ut over høsten, etter at båtliften var kommet på plass tok det seg godt opp med båter som søkte til bedriften han leder.

- Til sammen hadde vi vel et sted mellom 45 og 50 båter i heisen. Det har selvfølgelig bidratt til resultatet vi får, forteller han.

Øker på

Båtsfjord Skipsservice har ikke hatt så alt for mange som har brukt slippen til klassifisering av båtene. De som har trengt dette utført har søkt til steder hvor det foreligger avtaler med klassifiseringsbyrå.

- For oss har det vært alle mulige slags oppdrag. Mye har vært propelljobber og feil på ror. Det vi opplever er at det totalt øker på med oppdrag. Vanligvis har det vært litt stille på vinteren, men nå er det stadig noen som kommer for å få utført reparasjoner og service, sier Bjørn Aarnes.