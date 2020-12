Lønnsomheten til værs for fiskeflåten i året som gikk

Lønnsomheten for fiskeflåten i 2019 var på nivå med toppårene 2011 og 2016, melder Fiskeridirektoratet.

Etter nedgang i både 2017 og 2018 leverer den norske fiskeflåten sitt tredje beste resultat i 2019, på nivå med rekordårene 2016 og 2011.

Økning på èn milliard

Dette viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Driftsinntekten øker og fiskeflåten leverer et godt resultat.

Fiskeridirektoratet har i dag publisert tall fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten for 2019. Undersøkelsen viser en økning i inflasjonsjusterte driftsinntekter fra 20,0 mrd i 2018 til 21,0 mrd i 2019. Dette er en økning på 1,0 mrd fra 2018 til 2019.

Høyeste driftsmargin som er målt

De totale driftskostnadene var på 16,6 mrd noe som ga fiskeflåten et driftsresultat på 4,4 mrd i 2019, en inflasjonsjustert økning på litt mindre enn 700 millioner fra 2018. I tillegg til et økt driftsresultat gikk driftsmarginen opp med 2,4 prosentpoeng til 21,1 prosent. Driftsmarginen i 2019 var sammen med 2011 og 2016 den høyeste som er målt. Totalkapitalrentabiliteten økte også i 2019 og var 7,9 prosent.

Større økning i inntektene

Kystfiskefartøyene hadde en positiv utvikling i lønnsomheten i 2019 sammenlignet med 2018. Samlet hadde de økning i driftsmargin fra 12,1 til 17,1 prosent. Den største økningen innenfor kystflåten hadde gruppen konvensjonelle kystfiskefartøy. Disse hadde den samme økningen i driftsmargin som kystflåten samlet og var også på samme nivå. De to andre gruppene, kystreketrålere og kystnotfartøy, hadde henholdsvis en økning i driftsmargin fra 3,8 prosent til 7,1 prosent og fra 15,4 prosent til 20,3 prosent. Økningen i driftsmargin for de tre kystfiskegruppene skyldtes større økning i driftsinntekter enn driftskostnader.

Størst økning blant de konvensjonelle

Selv om hovedgruppene innenfor kystflåten viser positiv utvikling i lønnsomheten, er det variasjon i lønnsomhet mellom fartøygruppene innen de enkelte hovedgruppene.

Havfiskeflåten gjorde det også bra i 2019. Det var de konvensjonelle havfiskefartøyene som hadde størst økning i driftsmarginen. Pelagiske trålere og torsketrålene hadde også en økning i lønnsomheten. Ringnotsnurperne var den enste fartøygruppen innenfor havfiskeflåten som hadde nedgang i driftsmargin, og hadde i 2019 en lavere driftsmargin enn pelagiske trålere.