Lofot-selskaper formaliserer samarbeidet

Daglig leder i Sufi AS på Sund, Ole Olsen skal nå også ha ansvaret for drifta av Ramberg Fisk AS.

De to selskapene har samarbeidet i flere år, og i en pressemelding redegjør Sufi AS og Harald Johansen Eiendom AS at de nå vil samarbeide om driften av Ramberg Fisk AS.

Ole Olsen tiltrer som daglig leder mens Harald Johansen fortsetter i en annen stilling selskapet.

- Selskapene har jobbet tett sammen over flere år, og ser nå muligheter for å hente ut synergier ved å gå sammen om den daglige driften. Dette skal komme selskapenes kunder, ansatte og ikke minst fiskere som leverer ved anlegget til gode. Vi ønsker å skape en arena og et miljø der det er godt å være fisker på Ramberg - både for hjemmehørende båter og fremmedbåter, skriver de to i pressemeldingen.

De opplyser samtidig om at Sufi AS nylig har fullført en avtale som sikrer selskapet aksjemajoriteten i Kamøyvær Fisk AS i Nordkapp kommune, slik at båter som leverer ved anlegget på Ramberg får mulighet til å levere fisk i Kamøyvær også.

- Vi ser frem til å ta imot både tidligere og nye båter til levering, skriver Ole Olsen i pressemeldingen.