Lofot-torsk havner på Grønland

Enkelte år kan en god slump torskelarver fra Lofoten havne ved Nordøst-Grønland. Dette kan bli et nytt leveområde for den nordøstarktiske torsken.

Foto: Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet

Den nordøstarktisketorsken gyter fra Borgundfjorden utenfor Ålesund i sørvest til grensa mot Russland i nordøst, men har et langt større nedfallsfelt enn man tidligere hadde regnet med, skriver Havforskningsinstituttet.

Vestover

Vanligvis fører vind og strøm torskelarver og yngelen fra gyteområdene og inn i Barentshavet. Hovedtyngden av gytingen foregår i Lofoten-området. Nå viser nye modeller av havstrømmene at torskelarver fra Lofoten innimellom kan havne helt borte ved Nordaust-Grønland.

– Enkelte år skiller vind- og strømforholdene seg fra det som er vanlig, og da er larve- og yngeldriften annerledes enn i normalår. Da kan en stor del av torskelarver havne i Norskehavet, forteller doktorgradstipendiat Kjersti Opstad Strand.

Over Framstredet

– Derfra driver noen av dem nordover mot vestkysten av Svalbard, og i neste omgang blir noen utbrytere fra denne gruppa tatt med strømmen over Framstredet og til kysten av Nordaust-Grønland.

Strand har nylig publisert en studie om temaet i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Marin Science sammen med kollegaene Svein Sundby, Jon Albretsen og Frode B. Vikebø.