Lofotfishing bare øker og øker

I år blir kaféen midt i hovedhallen løftet en etasje opp, slik at gulvarealet kan tas i bruk til utstillere, og dermed fikk 12 nye stander plass. Foto: Privat Arealøkning til tross – årets messe ble så fulltegnet at messegeneral Arne Walther Mørch måtte legge inn en ekstra etasje for at alle skulle få plass.

Lofotfishing går av stabelen annethvert år, og opplever i likhet med resten av næringa at hvert eneste arrangement er en ny milepæl.

Forrige gang kunne messa ta i bruk en splitter ny hall på 1.500 kvadratmeter som økte det totale utstillerarealet til 5.000 kvadrat. Den gangen var det ennå litt ledig areal igjen, men i år ble det kul også på de nye veggene, slik at Arne Walther Mørch besluttet å etablere en midlertidig andreetasje midt i hovedhallen.

Tidlig ute

- Dermed fikk vi plass til 12 ekstra utstillere, og da er det faktisk bare to vi ikke har fått plass til. De meldte seg ikke på før helt i sluttspurten, sier messegeneralen, som ikke kan gjøre annet enn å oppfordre dem til å være tidligere ute neste gang.

Det er det nemlig mange som har vært. 55 av de 155 utstillerne på årets messe skrev under bestillingsskjemaet rett i etterkant av den forrige messa, og et tjuetalls av påmeldingene kom etter fjorårets Nor-Fishing i Trondheim.

Trangt nåløye

Walther Mørch sier de også har avvist mange påmeldinger fra bedrifter som ikke er relevante nok.

- Det er hele tiden et påtrykk fra utstillere fra andre bransjer som vil selge seg inn til fiskerinæringa, men vi holder igjen med dette, for vi ønsker å ha en helt klar bransjeprofil.

- Hvor trekker du streken?

- For eksempel er det en del regnskapsbyråer som har kunder i fiskerinæringa, og gjerne vil ha fler. Hadde vi hatt plass, skulle vi tatt dem med. Likevel, når det er såpass trangt, prioriterer vi dem som gjør at vi får en helt klar bransjeprofil på messa.

Dugnadsjobb

I tillegg til all profesjonaliteten og bransjepraten, så er Lofotfishing også en gedigen dugnadsjobb, der sju ulike lag og foreninger stiller opp i alt fra kaffekoking til vakthold og sjauing.

- Vi har folk her fra fotballen, skolemusikken, slalom, håndball og oldboys. Det er like spennende hvert år å se om alt klaffer, sier Arne Walther Mørch, som har gjort denne jobben for Lofotstand i en årrekke.