«Lofotmakrell» fra Ålesund

I løpet av neste uke dukker det opp makrell i tomat i dagligvare-butikker fra Lofotprodukt. Dermed kaster matgiganten Insula seg inn i et svært populært matvare-marked

- Makrell i tomat er en drøm å selge inn. Det er et veldig populært produkt som alle har et forhold til, sier Bjørn Håkon Liland i Lofotprodukt AS til Lofotposten.

- Vi slipper også å konkurrere om plass i kjølediskene. Makrellbokser kan stå i romtemperatur og produktet har veldig lang holdbarhet, sier Liland til Lofotposten.

Insula håper å selge tre millioner bokser av sorten i året. Liland fikk bokstavelig talt en forsmak på interessen da han reiste fra Lofoten til Tromsø for å selge inn varen. Det resulterte i bestilling av 50.000 makrellbokser.

-Det totale volumet for makrell i tomat i Norge er for øvrig cirka 50 millioner bokser, påpeker Liland.

Det har heller ikke være spart på kronene i forkant av det ferdige produktet. Tomatene fra Portugal har vært gjennom en spesiell modningsprosess.

Selv om Lofoten er med i produktnavnet, så blir boksene fylt og pakket på Sunnmøre. Makrellen er selvsagt villfanget.