Lokallag dannet nytt lag

De små lokallagene sør i Møre og Romsdal er historie. Nå har de gått sammen Søre Sunnmøre Fiskarlag. Stiftelsesmøtet ble holdt sist uke og allerede i mai er de i gang med ny aktivitet.

– Det har vært et ønske sentralt at en jobber mot å få større enheter, i stedet for at vi skal sitte på hver vår holme og mene om de samme tingene, sier Torbjørn Anton Hide, sekretær i det nye felleslaget Søre Sunnmøre Fiskarlag til lokalavisen Vestlandsnytt.

Fiskarlaget skriver på sin hjemmeside at det er de lokale fiskarlagene i Herøy, Sandsøy, Haugsbygda, Vanylven, Ulstein og Hareid, Vartdal og Ørsta og omegn som byttes ut med det nye laget.

Stiftelsesmøtet ble onsdag holdt i Fosnavåg med drøyt 20 medlemmer til stede.

Hide framholder at ett av målene med sammenslåingen har vært det samme som i organisasjonsprosessen i Norges Fiskarlag, nemlig å redusere antallet enheter og få flere ressurspersoner å spille på i et nytt samlet lag.

Etter stiftelsesmøtet er satt sammen av følgende personer: