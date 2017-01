- Lokallagene skal være byggestein

Styrelederne i fylkeslagene var i dag samlet til ledermøte for å drøfte mulig ny organisering av Norges Fiskarlag.

Foto: Jan-Eirik Indrestrand

Styrelederne fikk en under et møtet en orientering fra generalsekretær Otto Gregussen, som oppsummerte arbeidet så langt, og skisserte de ulike løsningene som er lansert. Styrelederne ga grønt lys for å arbeide videre med en av de drøftede modellene. Denne avklaringen skal nå tas tilbake til de regionale styrene.

- Styrelederne er også tydelig på at lokallagene skal ligge fast som en grunnleggende organisasjonsmessig byggesten i Fiskarlaget, sier leder Kjell Ingebrigtsen i en pressemelding etter møtet.

- Jeg er meget godt fornøyd med dagens møte. Oppdraget vi arbeider med å løse kom fra Landsmøtet i 2015 om å utarbeide en ny, forenklet og fremtidsrettet modell for sammensetningen av organisasjonen til Landsmøtet 1.-2. november i år. Hensikten med dagsmøtet på Gardermoen var å lage en felles arena for å avstemme synspunktene knyttet til organisasjonssaken, sier Ingebrigtsen.

Landsstyret har arbeidet med saken det siste året og leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen har som et ledd i prosessen også hatt informasjons- og kontaktmøter med hvert enkelt av styrene.

- Det var viktig at vi i dette møtet fikk et grunnlag for å gå videre med det oppdraget vi har fått. Målsetningen ligger fortsatt fast for oss som er med i Fiskarlaget; det er at alle fiskere skal kunne stå samlet under vår fane. Det var derfor svært viktig at styrelederne klarte å komme frem til en løsning som gir grunnlag for å arbeide videre. Jeg ser helt klart at oppdraget er nødvendig og at vi må justere organisasjonsstrukturen for å rigge et fremtidsorientert rammeverk for organisering og tjenestetilbud i Fiskarlaget, understreker Ingebrigtsen.

Ledermøtet på Gardermoen har nå spilt sine moment over til Landsstyret og administrasjonen som kommer til å fortsette å utrede saken.

Landsstyret har satt opp saken til oppfølgende behandling på styremøtet i mai, der en rekke element knyttet til landsmøteforberedelsene skal behandles.