Lover storsatsing i Senjahopen

Nergård-konsernet vil satse stort i Senjahopen. Selskapet har et styrevedtak på at det skal bli investert i filetproduskjon i anlegget ytterst på Senja.

Det sier styreleder i selskapet Per Magne Grøndahl til Troms Folkeblad. Han var forleden på anlegget for å se på produksjonen.

Anlegget ble rammet av en brann på ettersommeren og Grøndahl er tydelig fornøyd med hvor fort man hadde kommet i gang igjen og skryter av innsatsen til de ansatte.

Da han besøkte anlegget, var det produksjon av sild og Grøndahl mener bestemt at deres avdeling i Senjahopen er den flotteste og mest effektive sildefabrikken i Norge.

Medeier i anlegget, Johan Arild Hansen, bekrefter at det er store planer uten å gå konkret inn på hvilke og hvor store. De imøtegår dermed utspill som trekker selskapets plikter og satsing i tvil.

- Vi trenger først å få avklart rammebetingelsene, blant annet råstofftilgangen, sier Hansen til Troms Folkeblad.

Kvalitetsleder Tone Alfredsen sier det slik:

- Vi var redd for at vi ikke skulle klare å starte opp raskt etter brannen, men nå regner vi med å være i full gang rimelig snart. Med de nye eierne er det helt tydelig at de vil satse på pelagisk og det er veldig bra. Det betyr mye for Senjahopen, sier hun.