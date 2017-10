- Lurt av Aspaker

Daglig leder Svein Haukebø i AS Sjøfisk i Bjarkøy mener seg lurt av tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H). Nå legges bedriften ned og ti årsverk forsvinner.

Foto: Dag Erlandsen

- Vi har holdt ut i disse årene i påvente av Aspakers harmonisering av regelverket for levendelagring, som jo var et av hovedpunktene i hennes strategiplan for fangst og lagring av levende torsk. Men regelendringa kom aldri, i stedet fikk vi et vedtak fra Mattilsynet i vår om at vi drev ulovlig, samt et avslag på søknaden om dispensasjon til det nye regelverket var på plass. Da har vi i realiteten ikke noe valg, sier Haukebø til Kyst og Fjord.

Den ti år gamle bedriften, som var arena for Aspakers lansering av sin nye levendelagringsstrategi i 2014, har vært en av de viktigste spydspissene for utvikling av levendefiskkonseptet her i landet. Da Aspaker dro i gummibåt til Bjarkøy fra hjembyen Harstad på forsommeren 2014 og lovet penger og regelendring, var det mange i næringa som trakk et lettelsens sukk. – Deler av regelverket disse fiskerne må leve med er slett ikke laget for torsk, sa Aspaker, og viste til at myndighetene kun hadde akvakulturloven å forholde seg til, til tross for at det er store forskjeller på langtidslagring av levendefanget torsk og alminnelig lakseoppdrett.

Men halvannet år etter Aspakers Bjarkøy-visitt ble hun skiftet ut og ytterligere halvannet år senere er regelverket fortsatt det samme.

- Vi har fått påpakning fra Mattilsynet fordi vi driver på en ordinær oppdrettslokalitet, som altså ikke passer for vår virksomhet så lenge ikke regelverket er endret. Søknaden om dispensasjon i fem år inntil reglene er avklart er avslått. I tillegg får vi ikke fortsette med dynamisk omregningsfaktor, den reelle faktoren på vårt anlegg ligger fast på 1,6-1,65, mot 1,5 i regelverket, og på toppen er det stor usikkerhet rundt kvotebonusen neste år. Med dagens rammebetingelser er vi bare nødt til å legge ned, sier Haukebø til Kyst og Fjord.

AS Sjøfisk er datterselskap av Ytterstad Fiskeriselskap AS i Lødingen. Selskapet har hatt et samlet tap på 14 millioner kroner de siste tre driftsårene, herav ni millioner kroner i 2016.