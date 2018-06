Lurt av fiktiv faktura

Utlendingen hadde med seg 180 kilo fisk for mye, men la frem kvittering på at fisken var lovlig kjøpt. I ettertid ser Tollvesenet at de ble lurt.

Foto: Tollvesenet

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Tolletaten i Oslo og Akershus har bedt Fiskeridirektoratet om en avklaring av hvilken type dokumentasjon de skal godta på kontrollstedet. Bakgrunnen er at flere av turistene som drar ut via fergene i Oslo til Tyskland og Danmark har med seg fiktive fakturaer på at fisken er lovlig kjøpt.

- Vi har sett tendenser til at turistene tar med seg for mye fisk og at farer med falsk dokumentasjon. Vi har avdekket flere slike forsøk, og i ett konkret tilfelle vet vi at tollerne slapp gjennom en turist med 180 kilo filet som vi ikke burde godtatt, sier seksjonssjef for grensekontrollen i Oslo og Akershus tolldistrikt, Paul Ask.

Krevende kontroll

- Vi ser i ettertid at vi feilvurderte saken ute på kontrollen, og vi ber derfor nå Tolldirektoratet avklare med Fiskeridirektoratet hvilken type dokumentasjon vi skal godta når utlendinger hevder at fisken de har med seg er kjøpt gjennom lovlige kanaler.

Seksjonssjefen beskriver en krevende situasjon når det gjennomføres tollinspeksjoner i fergekøen på Kielferga og danskebåten.

- Tollerne har et tidspress på seg før ferga går. Først må man kontrollere, deretter avdekke smugling, og så fatte en beslutning. Har man da gjort en feil slik at folk mister ferga og blir stående med en masse fisk som det viste seg var i orden, så har vi et problem. Vi trenger derfor klarhet i dette slik at vi kan foreta effektiv kontroll, sier Ask.

Overlates Fiskeridirektoratet

Han slår fast at mange av de fiktive fakturaene er enkle å avsløre, ettersom det handler om foretak som på ingen måte har anledning til å omsette fisk.

- Ofte er disse fakturaene og kvitteringene utstedt av campingplasser og lignende, og de vet vi jo ikke har anledning til å drive slik omsetning. Noen av foretakene som har utstedt slike fiktive fakturaer har fått ettersyn fra Fiskeridirektoratet, for det er jo ren og skjær svindel de har deltatt i, sier Ask.

I fjor ble det beslaglagt over tre tonn fisk på de store fergene ut av Oslo. Tolletaten tror de fleste som bruker denne utreisevegen har drevet fiskevirksomheten sin på Vestlandet.

Seksjonssjef Paul Ask sier etaten at beslagene til nå i år handler om noen få hundre kilo, men han forventer en økning utover i sesongen.

- Juli og august er nok de travleste månedene hos oss på denne virksomheten.