Lyder kjøper Dyfjordbruket

Svein Vegar Lyder setter bein på begge sider av Laksefjorden når han nå overtar det konkursrammede Dyfjordbruket på Nordkynhalvøya.

Fra før er den profilerte fiskekjøperen etablert på Veidnesklubben, samt på to leide anlegg i Vest-Finnmark. Til ifinnmark.no (betalingsmur) sier Lyder at det var på tide å ta et steg videre.

- Vi har nå kontroll på krabben, og det var på tide å gjøre noe nytt, sier Lyder til Ifinnmark.no.

Fiskebruket i Dyfjord har stått uten aktivitet siden mai fjor, og den nye eieren har mange ideer om hvordan anlegget kan utvikles videre.

– Det som er sikkert er at vi ikke skal gjøre det alle andre har gjort. Det som har skjedd tidligere er at man har drevet tradisjonelt med produksjon av saltfisk og tørrfisk, og det har jo vist seg at det har fungert dårlig, sier Lyder, som heller vil satse på biprodukter i tillegg til hvitfiskdrifta og tenke samarbeid istedenfor konkurranse med de etablerte brukene på Nordkyn.