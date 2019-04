Lyder på plass på Skjånes

Fra og med mandag denne uken er Skjånesbruket helt og holdent tilhørende Lyder Fisk AS.

I en takketale på Facebook gir Lyder den tidligere driveren all ære for at det finnes bruk på Skjånes. Han vil også benytte seg av all den kompetanse Sture Olsen besitter i tiden som kommer.

«Da tar vi for fullt over stafettpinnen etter en hedersmann og hans fantastiske datter. Sture og Sissel Olsen har vært ved vår side i vår start i overtakelsen av Skjånesbruket AS. Det har vært mye å sette seg inn i på kort tid. Gode lærere og et godt innarbeid system gjør at vi skal nok få dette til», skriver Lyder.

«Det blir nok litt vanskelig å gå i Stures fotspor, men vi skal gjør så godt vi kan

For oss er det betryggende at Sture blir boende på Skjånes. Jeg tenker at vi vil nok se mye til ham på bruket. Jeg håper i alle fall det», slår Lyder fast.