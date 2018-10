Lyder tok grep

Etter lang tids irritasjon over vegstandarden inn til bruket i Dyfjord grep Svein Lyder spaden fatt.

Foto: Svein Lyder

Erik Jenssen

Et av helgas godt delte Facebook-innlegg i nord var bildene av arbeidslaget fra Lyder Fisk, som renoverte et vegkrater på fylkesvegen i Dyfjordbotn:

«Norge er ikke rik. Norge er egentlig et uland. Norge har ikke råd å reparere vei....... Men ikke farlig. Vi kan repparere vei.....og vi betaler skatt så byrokratene får lønn til å sitt på kontoret å spre raporter om at norge e....rik. stakkars fattig fattige norge... Så litn. Så fattig.» skrev fiskekjøper Svein Vegar Lyder på Facebook.

Responsen fra folkedypet lot ikke vente på seg, med tomler opp fra nord og sør. Da vi ringte veiformannen mandag morgen var humøret strålende, og han utelukket slett ikke at dette er noe han skal satse mer på.

- Det virker å være en mer forutsigbar bransje enn fiskeriene, med roligere dager. Og du trenger ikke være NASA-forsker for å få dette til. Det er greit arbeid, så vi vurderer å ta noen strøjobber, ler Lyder.

Bakgrunnen for jobben er enkel nok: Lyder og hans selskap har arbeidet i over en måned med å sette det gamle fiskebruket i Dyfjord i stand, herunder en del utearbeider. Og når det først skulle hentes asfalt, så lappet han like gjerne i den lange rekka med ergrelser langs vegen inn til bruket. Det største krateret lå innerst i Dyfjordbotn, og var ifølge Lyder en direkte fare for folk og utstyr.

- Du blir jo lei til slutt. Man driver og kjører dag ut og dag inn på veier som ikke står i forhold til det vi forsøker å skape her inne, så for oss var det en enkel beslutning å fikse vegen sjøl.

Tiltaket var ikke avklart med Vegvesenet.

- Nei, vi spurte ingen om lov. Vi bare reiv ut asfalten og fiksa det. Så får de heller bruke kjeft etterpå. For det har jeg lært – at byråkratiet liker å vise at det er bruk for dem. Hadde jeg spurt, så hadde de bedt meg om å sende inn en haug søknader og vente på at de skulle ta en avgjørelse. Så derfor ga jeg meg på fiskarspråket jamt faen. Så får de heller bruke noen byråkratpenger på å skrive sinte brev til meg. Hadde vi skulle vært avhengig av byråkratiet hadde vi sulta i hjel her ute, sier den engasjerte fiskekjøperen.

Jobben tok ifølge Lyder en halv dag, pluss hentinga av asfalt. Han har ikke regna på hva kostnaden blir, men sier det går «i det store sluket». Uansett karakteriserer han det som småpenger.

- Når du ser hva vi enkle mennesker klarer å utrette, så blir det for dumt å se hva AS Norge får til. Dette krateret har vært her ei stund, og det har vært krangel mellom ulike instanser om hvem som skulle lappe den jævla holla. Det orka jeg ikke å henge meg opp i. Vi måtte ha ting på stell for den trafikken som skal komme til Dyfjord, og jeg har bare innforstått meg med at AS Norge er fattige og ikke hadde råd til å fikse det.