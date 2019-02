Lyderfisk AS kjøper Skjånesbruket

Avtalen om finansiering ble spikret sist fredag.

Det har lenge versert rykter om at Lyderfisk AS var på vei inn på eiersiden i Skjånesbruket i Gamvik kommune. Kyst og Fjord var i kontakt med Sture Olsen ved Skjånesbruket sist torsdag. Da kunne han bekrefte at oppkjøpet var på det nærmeste i boks.

Svein Vegar Lyder bekrefter at han overtar 100% av Skjånesbruket. Han sier at det har vært en vei å gå for å komme i havn med oppkjøpet.

– Det å overta aksjer ikke ikke gjort i en håndvending, men nå er vi der, sier Lyder.

Han vil ikke si noe om hva bruket på Skjånes har kostet i kroner og ører. Han sier videre at han ser frem til å implementere Skjånesbruket i en form for samdrift med Dyfjordbruket og bruket på Veidnes i Laksefjord. Han ser blant annet på en modell der hvert av brukene spesialiseres mot hva de skal håndtere.