Lysregulerer Tromvik-veien

Troms fylkeskommune vil gi forkjørsrett for fisketrailere og andre kjøretøy på veg opp Grøtfjordfjellet. Derfor settes det nå i gang et forsøk med lysregulering på fylkesveg 57 til Tromvika.

Foto: Google Earth

- Vi har hatt en god dialog med utviklingslaget i Tromvika i denne saken, og forstår godt bekymringen for at bygda blir isolert når tunge kjøretøy står fast langs fylkesveg 57. Troms fylkeskommune har derfor bedt Statens vegvesen vurdere hvilke strakstiltak vi kan gjøre for å forebygge nye utforkjøringer, ikke minst for å møte sjømatnæringens behov for en forutsigbar veg. Da har vi både vurdert andelen tunge kjøretøy, hvilke tiltak som vil være hensiktsmessige for fastboende og annen trafikk – og ikke minst erfaringer fra lignende steder, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp) i en pressemelding.

Konklusjonen er at kjøretøy på veg opp Grøtfjordfjellet får forkjørsrett. Slik kan de bruke hele vegbanen om nødvendig og komme over de særlig kritiske punktene. Utviklingslaget i Tromvika har også spilt inn forslag om å lysregulere strekningen, og Statens vegvesen har på oppdrag fra fylkeskommunen vurdert dette. Nå iverksettes altså forsøk på slik lysregulering.

Kjøretøy på veg i motsatt retning får vikeplikt og mulighet for å stoppe i veglomme med fri sikt mot krysset i Grøtfjorden. Hastigheten blir også satt ned på strekningen.

- Det er ikke strøm i området, så et system med mobile lys vil bli drevet på batteri. Det må derfor evalueres i forhold til sårbarhet for slik lysregulering, særlig på uværsdager når varslingen er viktigst. Siden vegen er så smal, vil også slike lys komme så langt ut i vegbanen at de kan skape problemer for brøytinga, og i verste fall bli påkjørt. Men, som sagt, vi iverksetter dette som et strakstiltak, og så får vi evaluere underveis, sier fylkesråd Prestbakmo.

I tillegg til lysregulering og skilt som gir fullastede trailere forkjørsrett opp Grøtfjordfjellet, vil Troms fylkeskommune be Statens vegvesen utbedre de mest kritiske punktene på fylkesveg 57 i området. Dette gjelder i første rekke å forsterke rekkverket, samt fjerne de verste dumpene i vegen der vogntog ofte henger seg fast.