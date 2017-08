Må avtale før oppstart

Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Det gode fisket etter sei med not medfører at mottakene har kapasitetsutfordringer og trenger tid på å produsere fisken som leveres, melder Norges Råfisklag.

De understreker at det derfor er helt nødvendig at seinotflåten avtaler levering med kjøper før hver tur, og at disse avtalene overholdes!