Må bare sule opp

Blåkveita som ikke er tatt innen midnatt fredag, blir stående. Dermed må fiskerne sule opp, etter at Fiskeridirektoratet avslo fiskarlagets krav om ekstra fiskedøgn.

Fiskeridirektoratet åpner ikke for ekstra fiskedøgn i årets blåkveitefiske. Det er med bakgrunn i oppdaterte tall at direktoratet ikke imøtekommer Fiskarlagets anmodning om mer fisketid, melder fiskarlaget.

Norges Fiskarlag bad i går om utvidet fisketid med bakgrunn i de tallene som var tilgjengelig på det tidspunkte.

Fiskeridirektoratet har i dag informert om at oppdaterte tall, både over det som er på kjøl og blant annet meldt inn til Surofi, tilsier at det ikke er grunnlag for ekstra fisketid.

Dette betyr at den varslede stansen i årets blåkveitefiske opprettholdes og at direktefisket etter blåkveite for kystflåten stoppes med virkning fra lørdag 25. august.