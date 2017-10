- Må forbli på statlige hender

- Fiskeriinteressene vil over tid bli skadelidende om fiskerihavnene overføres til de nye regionene fra 2020.

Foto: Illiustrasjonsfoto

Det skriver direktør Arnt-Einar Litsheim Norske Havner og leder Kjell Ingebrigtsen fra Norges Fiskarlag i et felles brev.

Fiskerihavnene må forbli på statlige hender, mener de to.

- I regionmeldingen tar Regjeringen til orde for at fiskerihavnene skal overføres til de nye regionene/fylkeskommunene fra 2020. Norske Havner mener at dette er korttenkt, og at fiskeriinteressene over tid vil bli skadelidende. Det vil være stor risiko for at nasjonale interesser (en verdiskapende næring) må vike for lokale interesser (boliger og kontorer). Grunnleggende infrastruktur er bygd opp gjennom post 30/60 midler. Faller disse bort vil også satsningen langs vår kyst stå i fare!

- Forslaget innebærer at ansvaret overføres fra Kystverket til de «nye regionene». Med oppgavene følger ikke nødvendigvis finansieringen. En legger opp til en rammestyring og ikke øremerkede tilskudd som i dag. Norske Havner er redd for at dette innebærer at fiskeriinteressene vil bli nedprioritert. Det blir en kamp mellom fiskeriinteresser og skole og vei.

Norske Havner og Norges Fiskarlag er redd at fiskeriinteressene blir taperen.

- Denne utviklingen står i en viss kontrast til den utviklingen som er beskrevet i Regjeringens egen havstrategi. Her fremheves sjømatsnæringens nåværende og fremtidig betydning. Skal en lykkes med å følge opp disse ambisjonene må en satse på fiskerihavner. Videre må en sikre utvikling og kompetanse innenfor området. Dette er i dag ivaretatt av et faglig miljø i Kystverket. Vi er redd for at dette miljøet vil forvitre. Den som vil sitte igjen med «svarteper» er fiskeriinteressene og havner lang vår langstrakte kyst fra Kirkenes i nord til Egersund i sør. Men til slutt er det storsamfunnet som vil tape i form av nedgang i verdiskapning, arbeidsplasser og skatteinntekter.

- Rammebetingelsene må være der, da får vi med oss flinke innovative fiskere, og ungdom vil satse i næringen. Det vil skape, bære og utvikle denne næringa videre. I dette bildet er også infrastrukturen på land. Norsk fiskerinæring er ei næring som må og skal ha fokus på fremtiden. Fremtiden ligger i havets ressurser og mulighetene er mange og de må vi benytte oss av. Samfunn og aktivitet langs kysten, hva hadde den vært uten fiskerinæringen?

- Vi tror at den beste utviklingen ligger i en sentral og felles forvaltning og et godt samarbeid med de lokale og regionale leddene, slår Litsheim og Ingebrigtsen fast.