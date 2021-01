Må i fengsel for kjøp av svartkrabbe

En fisker fra Nordvestlandet er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel og inndragning av 300.000 kroner, etter å ha vært del av den store kongekrabbesvindelen i Finnmark.

52 personer er siktet eller tiltalt og Økokrim styrer den omfattende saken som omhandler organisert kriminalitet. Den nå dømte 64-åringen har ingen sentral posisjon i nettverket.

Betydelig strafferabatt

Fiskeren som har arbeidet som fiskebåtskipper har tilstått å ha kjøpt minst 1150 kilo ulovlig fanget kongekrabbe i perioden mars 2015 til mars 2018. Verdien på kongekrabbene er på minst 460.000 kroner og 64-åringen har betalt 120.000 kroner for fire leveranser av krabbe. Sogn og Fjordane tingrett har gitt ham betydelig strafferabatt etter en uforbeholden tilståelse, skriver Fiskeribladet.

Trodde det var lovlig

Mannen forklarte at han i utgangspunktet trodde at den 45 år gammel fiskebåtskipperen fra Båtsfjord som solgte kongekrabben bedrev lovlig virksomhet. Han ble fortalt at krabben ble fanget gjennom et samarbeid med Havforskningsinstituttet, Kystvakten og Kontrollverket. Han gjorde imidlertid ikke noen nærmere undersøkelser av dette samarbeidet.

I dommen heter det videre: «Da fiskeren mottok den første forsendelsen forventet han at selger i Finnmark ville sende en faktura på kjøpet. Da dette ikke kom, fikk han beskjed om at alt det formelle ikke var helt på plass ennå. Fiskeren forklarte i retten at han etter det første kjøpet regnet med at virksomheten ville komme inn i lovlige former på sikt».

Grovt uaktsomt

«Retten finner etter dette at XX i det minste har opptrådt grovt uaktsomt. Han er selv fisker, har drevet med kaisalg i mange år og kjenner bransjen, og har derfor forutsetninger for å bringe på det rene hvorvidt det var tale om lovlig fangstet krabbe. Det at XX trodde at XXX arbeidet med å organisere virksomheten innenfor de rettslige rammene for fangst og salg, endrer ikke denne vurderingen», skriver dommerfullmektig Gjertrud Bøhn Mageli i dommen.

Den omtalte 45-åringen fra Båtsfjord er en av hovedmennene og tiltalt i den omfattende kongekrabbesaken som skal for retten i juni. Det er fem tiltalte i saken i Finnmark.