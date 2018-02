Må i vitneboksen

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) må i vitneboksen i arbeidsrettssaken mot Frode Reppe. Det har Sør-Trøndelag tingrett bestemt.

Foto: Dag Erlandsen

- Begjæring om avskjæring av vitnet Per Sandberg tas ikke til følge, heter det i rettens kjennelse.

Norske Sjømatbedrifters Landsforbund (NSL) og tidligere Frp-statsråd Robert Eriksson prøvde å avskjære Sandberg og flere andre vitner, men fikk nei fra retten.

Sandberg selv har ikke noe i mot å vitne.

- Jeg er innkalt til å vitne i saken, og forholder meg til det, skriver han i en epost til Dagbladet.

Ble oppsagt

Kommunikasjonssjef Frode Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforbund (NSL) ble oppsagt i fjor, i kjølvannet av avsløringen om et forsøk på en epost-korrespondanse mellom ham og fiskeriminister Per Sandberg (Frp). Nå drar Reppe sin tidligere arbeidsgiver for retten etter oppsigelsen, og det er i forbindelse med denne saken at Sandberg er innkalt som vitne.

Det var Fiskeribladet som i forrige uke meldte at Norske Sjømatbedrifters Landsforbund (NSL) har bedt om at flere personer må fjernes fra vitnelista, deriblant Sandberg. I dag kom det en kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett, der det opplyses at Sandberg ventes å forklare seg om epostsaken i saken, som er berammet i midten av april.

«Det er opplyst at Sandberg også kan forklare seg om hvordan dialogen mellom nærings- og interesseorganisasjoner og politiske ledere vanligvis foregår. Dette kan være egnet til å opplyse saken. Det er etter dette ikke grunnlag for å konstatere at Per Sandbergs vitneprov ikke er egnet til å styrke avgjørelsesgrunnlaget nevneverdig, eller at det framstår som uproporsjonalt å føre vitnet», skriver retten, som konkluderer med at:

«Begjæring om avskjæring av vitnet Per Sandberg tas ikke til følge».

Har ikke bedt om fritak

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) påpeker at han ikke har bedt om å få slippe å vitne.

- Jeg har ikke bedt noen om å bli fjernet fra vitnelisten i arbeidsrettssaken mellom Frode Reppe og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), skrev fiskeriministeren i en epost til Dagbladet før helga.

Norske Sjømatbedrifters Landsforbund har bedt om at Sandberg fjernes fra vitnelista, fordi de mener Sandberg ikke er relevant som vitne i arbeidsrettssaken.

- NSL har i samråd med sine advokater bedt om at retten avskjærer vitner som skal forklare seg om forhold som ikke er relevante og som ikke er omtvistet. Per Sandberg var ett av disse vitnene, sa administrerende direktør Robert Eriksson i NSL i en kommentar til Dagbladet tidligere mandag, før kjennelsen ble klar.

Eriksson var Frps arbeids- og sosialminister i forrige stortingsperiode, men gikk ut av regjeringen da Frp-statsråd Per Sandberg gikk inn.