Må innføre nye rutiner for avlusing

Mellom 90 og 100 anlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane må følge de skjerpede reglene for bruk av avlusingsmiddel med kitinsyntesehemmere.

Foto: Nina

Fiskeridirektoratet region Vest har kartlagt hvilke anlegg som ligger i eit område nærmere enn 1000 meter fra rekefelt, og kommet fram til at mellom 90 og 100 anlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane faller inn under forskriftsendringen om strengere restriksjoner på bruken av kitinsyntesehemmere.

- I første omgang går vi ut med informasjon til oppdrettere om at de må passe på å følge de nye restriksjonene. Vi opplyser og om forskrift om transport av akvakulturdyr, som sier at det ikke er tillatt å dumpe badevatn brukt til behandling av lus nærmere enn 500 meter fra et rekefelt eller et gytefelt for reker, sier seksjonssjef i region Vest, Leni Marie Lisæter.

Utvendige parasitter, som lakselus, er et av de mest alvorlige fiskehelseproblemene i norsk fiskeoppdrett. Kitinsyntesehemmere er et avlusingsmiddel brukt i fôr, og skal bidra til at skallskiftet til lakselusa blir hemmet.

Fiskeridirektoratet har tilsynsansvar for det som havner på bunnen under anleggene. Dette gjelder blant annet oppfølging av miljøundersøkingelser og legemiddelbruk.

– Nå går vi ut og informerer, men etter hvert vil Fiskeridirektoratet reagere strengere overfor de som ikke følgjer reglene. Jeg minner og om at alle oppdrettere selv har en plikt til å holde seg oppdatert på endringer i regelverket, avslutter Lisæter.