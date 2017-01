Må rydde i Bugøynes

Havbunnen i havna på Bugøynes er sterkt forurenset, men verken Sør-Varanger kommune, eller Finnmarkseiendommen vil ta ansvar for å rydde opp.

Foto: Dag Erlandsen

Sør-Varanger avis var først ute med å fortelle om rapporten om forurensning, som er utarbeidet av konsulentselskapet Sweco på vegne av Fefo. Ifølge rapporten er det et stort behov for tiltak for å hindre spredning av miljøgiftene, men hvem som skal ta ansvaret for å rydde opp er man ikke enige om.

Sweco vurderer at totale kostnader for mudring og tildekking i sjøen kommer på drøyt 30 millioner kroner. Dersom det ikke er behov for mudring, kun tildekking, kan utgiftene reduseres til rundt 3,4 millioner kroner, skriver avisen.

Finnmarkseiendommen FeFo er grunneier og i prinsippet ansvarlig, men kommunikasjonssjef Erik Palm sier til NRK Nordland at forurensningen fant sted før FeFo ble opprettet og at man derfor ikke har noe ansvar. Et skipsverft som gikk konkurs i 2010 var tidligere grunneier, og både skipsverftet og FeFo har fått pålegg om å gjøre miljøundersøkelser, noe som ikke er gjort før nå.

Også Sør-Varanger kommune er involvert i prosessen fordi kommunen eier noe av eiendommen i havna og er tidligere, i likhet med Fefo og det nedlagte skiftverftet, blitt pålagt å foreta miljøundersøkelse av eiendommen de besitter.

– Kommunen har tre små eiendommer på land, bak undersøkelsesområdet. Fefo er grunneier på selve slippen, og i sjøen utenfor, så det vi venter på nå er et svar på Fylkesmannen om hva vi skal gjøre videre, sier avdelingsleder Trygve Sarajärvi ved plan- og byggesaksavdelingen i Sør-Varanger kommune.

Les hele saken på NRK Finnmark.