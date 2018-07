Må svare i Stortinget

Per Sandberg må onsdag i neste uke svare for sitt Iran-engasjement etter at det ble kjent at han tilbrakte sommerferien i det omstridte diktaturet.

Foto: Sjømatrådet

Flere medier har den siste uka omtalt Per Sandbergs engasjement for Iran og hans relasjon til en 28 år gammel iransk kvinne med nyregistrert fiskeriforetak. Per Sandberg har som minister forsøkt å dra i gang en næringssatsing overfor Iran, men denne ble i etterkant karakterisert som lite vellykket.

At han nå var på privat ferie i Iran sammen med kvinnen har fått flere stortingsrepresentanter til å reise spørsmål ved rolleblanding og om Sandberg sender uheldige signaler på tvers av Norges og våre alliertes forhold til Iran.

Både SVs Torgeir Knag Fylkesnes og Aps Terje Aasland har varslet at de vil benytte anledningen til å ta opp spørsmålet i Stortinget onsdag i neste uke.

- Jeg er ikke interessert i å involvere meg i privatlivet til Sandberg, men jeg mener det fremdeles er behov for et spørsmål om dette i Stortinget. Å sikre at det ikke er snakk om en rolleblanding og i verste fall misbruk av norske interesser er svært relevant å få en avklaring på, sier han til VG.

- Selvsagt vil jeg svare i Stortinget, det må man gjøre, svarer en ordknapp Sandberg til VG.

Sandberg slår for øvrig fast at ferieturen til Iran var 100 prosent privat, og sier at han ikke har hatt kontakt med Iranske myndigheter.

Gjennom innsyn i epost-korrespondanse mellom den norske ambassaden i Iran og Nærings- og fiskeridepartementet ble VG kjent med saken. Iranske myndigheter skrev her at de var klar over Sandbers planer om Iran-ferie, og formidlet at de ønsket å møte statsråden.