Må være registrert

Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

Fiskeridirektoratet har gått ut med anmodning om at fritidsfiskere som ønsker å delta i fisket som startet mandag, må ha papirene i orden.

I forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2017 finner du vilkårene for å delta i fiske etter leppefisk. § 3 i forskriften handler om fritidsfiskere som ønsker å delta i dette fisket.

Vilkår for å delta: «Personer som skal fiske leppefisk med fartøy som ikke er merkeregistrert må ha særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor. Søknad sendes på eget skjema som finnes på Fiskeridirektoratets hjemmeside. For at slik tillatelse kan gis, må det foreligge en leveringsavtale med godkjent kjøper og fartøyet må være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene.

Fisket må skje innenfor de rammer og begrensninger som følger av fiskeriregelverket for øvrig for fiske fra fartøy som ikke er merkeregistrert.»