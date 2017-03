Må vinne kampen

- Vi skal vinne denne kampen. Alternativet er kroken på døra, frykter de ansatte ved Norway Seafoods avdeling på Melbu. Lokalpolitikerne lover å være med, og tror ikke kampen om leveringspliktene er tapt.

– Vi gir oss ikke. Vi vant kampen om arbeidsplassene i fjor, og det har vi tenkt å gjøre nå også, sier ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) til Bladet Vesterålen.

Tirsdag formiddag møtte hun tillitsvalgte i Norway Seafoods Melbu etter stortingsmeldinga fra fiskeriminister Per Sandberg (Frp) som foreslår å avvikle alle pliktene de industrieide trålerne har overfor filétindustrien i Nord-Norge.

Kroken på døra

For de ansatt vil dette vær en kamp på liv og død for bedriften.

– Vi står på til siste slutt. Hvis dette forslaget blir vedtatt, vil det ha utrolig stor virkning på oss. Det skaper ikke lønnsomhet for industrien. Vi har ingen kystflåte som kan ta opp de 20 prosent av trålkvotene som fiskeriministeren vil flytte over til de minste båtene. Og båter under 15 meter går uansett ikke til havs om høsten for å fiske, sier nestleder i klubben, Svein Are Rasch til avisa.

Har tillit til Lerøy

De tillitsvalgte synes det er merkelig at dette skal komme når Lerøy har overtatt anlegg og trålere med klare signaler om å satse også på landsida.

– Vi håper de positive signalene fra Lerøy står ved lag, og at de stadig er opptatt av å sikre verdiskapning. Det handler om hele lokalsamfunnet, sier Siv Dagny Aasvik.