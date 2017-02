- Må vurdere HRS i Troms

- Flytting av Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge gjør det naturlig å vurdere en ny redningshelikopterbase i Troms. Det skriver leder i HRS Nordland, Tone Vangen.

Foto: Forsvaret

Vangen, som også er politimester i fylket, er bekymret for hvordan Forsvarets langtidsplan vil kunne påvirke redningstjenesten, og peker på at Forsvarets Bell-helikoptre på Bardufoss utgjør en del av landsdelens helikopterberedskap.

- Disse helikoptrene brukes ofte i redningsinnsats, og en flytting av denne ressursen vil i praksis medføre et hull i helikopterberedskapen i Troms fylke. Hvis dette hullet skal fylles ved bruk av Sea King stasjonert i Bodø og på Banak vil dette medføre en betydelig lengre reaksjonstid, samt en større belastning på redningshelikopterkapasiteten i nord, som allerede er presset. Det vil derfor også være naturlig å foreta en ny vurdering av om det burde etableres en ny redningshelikopterbase i Troms, skriver Vangen i Hovedredningssentralens årsrapport.

8881 hendelser ble registrert ved de to Hovedredningssentralene i 2016, det høyeste antallet som noensinne er registrert. Den markante økninga de siste ti årene er imidlertid i ferd med å flate ut, og økninga fra 2015 var på bare 2,6 prosent.

- I likhet med mange andre interessenter ser Hovedredningssentralen frem til å få nye redningshelikoptre på plass fra 2018, med en full utrulling i løpet av 2020. Frem til de nye helikoptrene er på plass vil dagens Sea King utsettes for et økende press for å ivareta den høye operative tilgjengeligheten som vi har sett frem til nå, skriver Vangen, i samarbeid med leder i Hovedredningssentralen på Sola, Hans Vik.