Måtte gi opp etter tre timer

Først etter å ha forsøkt gjenoppliving i tre time, ble Evgeny Doronin som kom i en klemulykke under fiske ved Bjørnøya, erklært død.

Skipper på «Fugløyfjord» Roger Nilsen, skriver i en pressemelding at fartøyets mannskap startet umiddelbart gjenoppliving og prøvde gjennom 2,5 time å holde liv i den skadde ved bruk av hjerte-lunge redning. Sysselmannens helikopter fra Svalbard ankom etter dette og fortsatte gjenoppliving i 30 minutter.

Men livet sto ikke til å redde. Evgeny Doronin ble erklært død av helikopterets lege som deretter tok den forulykkede med til Svalbard.

Tar det svært tungt

- Fartøyets mannskaper har hatt en meget traumatisk opplevelse og det går hardt innpå mange å miste en nær venn på en slik måte. Ved ankomst Tromsø ble mannskapene ivaretatt av et profesjonelt kriseteam fra Tromsø Kommune, framholder Nilsen som skriver videre at den forulykkedes familie ble varslet på raskest mulige måte og ivaretas på hjemsted av øvrige familie med venner og har fortløpende kontakt med rederiet.

- Den omkommende vil etterhvert bli transportert til hans hjemsted Kholmogory utenfor Arkangelsk i Russland. Begravelse vil finne sted der med representanter fra rederiet til stede.

Etterlater seg kone og et barn

Evgeny etterlater seg kone og et barn. De etterlatte tar tapet svært tungt og fortviler over å miste sin kjære. Rederiet prøver i en vanskelig tid å ta vare på de etterlatte og fartøyets mannskaper etter beste evne samtidig som mange praktiske oppgaver skal utføres.

- Vi vil benytte anledningen til å takke Kystvaktskvadron Nord, Sysselmannens Heliteam, KV Andenes og Tromsø Kommunes kriseteam for all hjelp i forbindelse med hendelsen. Selv i denne situasjonen har vi forståelse for media og offentlighetens stadige behov for informasjon om hendelsen men vi håper med dette at den omkommendes familie og fartøyets mannskaper i det videre kan gis den nødvendige ro og fred til å bearbeide sin sorg og sine følelser, framholder Roger Nilsen.

Ni år om bord

Det var under fiske etter hyse i et område 50 nmil nord av Bjørnøya at den tragiske ulykken fant sted. Under innhaling av fiskeredskaper kom den omkomne i klem mellom notvinsj og overbygg.

- Vinsjen er fjernstyrt fra skippers posisjon på fartøyet og den omkommende er ikke å laste for hendelsen, skriver Nilsen i pressemeldingen.

Skipperen framholder at den omkomne utførte alltid sitt arbeid på en meget tilfredsstillende måte gjennom ni år i rederiet. Evgeny Doronin var maskinist og fisker om bord, han snakket flytende norsk og var en svært godt likt ansatt og kollega.