Måtte legge skip til kai

Bemanningssituasjonen gjør at Kystvakten må holde et skip ute av drift til august.

Dette kommer frem i Kystvaktens årlige oppsummering av aktiviteten i året som gikk. Her slår Kystvakten fast at de er tynt bemannet i utgangspunktet, og derfor sårbare i forhold til fravær.

- Et økende funksjonelt fravær, herunder rettighetspermisjoner, sykdom og utdanning/kurs, har medført en tidvis anstrengt bemanningssituasjon i 2018. Nevnte fravær i kombinasjon med prioritering av nødvendig utdanning, medførte at et fartøy ble lagt til kai mot slutten av året. Fartøyet er planlagt tilbake i operativ drift 1. august 2019. Planlagte patruljedøgn fordeles på øvrige skrog i perioden, skriver kystvaktsjef Ottar Haugen i sin årlige pressemelding.

Helitrøbbel

Haugen trekker også frem helikoptersituasjonen som noe av det som har skapt problemer i året som gikk.

- De nye NH90 helikoptrene er fortsatt under innfasing. Prosessen er stadig preget av forsinkelser. Ved utgangen av november hadde Kystvakten hatt NH-90 embarkert i totalt 128 døgn. En stor del av tilgjengelig flytid har gått med til trening, men det har også vært en økning i tid til operativt bruk i forhold til fjoråret. Kystvakten erfarer dessverre liten reel operativ effekt. Kystvakten er gjort kjent med at antall flytimer med NH90 de nærmeste årene, ikke vil være tilfredsstillende i forhold til det Kystvakten legger til grunn for en forsvarlig helikopterdekning i Barentshavet, både med tanke på å ivareta en bærekraftig forvaltning av Norske marine ressurser og Kystvaktens bidrag i den statlige beredskapen i Kystvaktens ansvarsområde. Dette er en sterk bekymring.

Stor oppdragsmengde

Videre redegjør han for at Kystvakten har gjennomført 1423 fiskeriinspeksjoner i 2018. Det har blitt gitt 258 advarsler for brudd på regelverket, og i 48 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har medført anmeldelse og i 7 tilfeller oppbringelse til norsk havn for bevissikring, samt 4 tilfeller der saken er oversendt fiskeridirektoratet for vurdering av overtredelsesgebyr. I tillegg har Kystvakten totalt gjennomført 2628 oppdrag for andre eksterne etater. Kystvaktsentralen har frem til medio desember mottatt ca. 94 000 henvendelser. Kystvakten vært satt inn i 143 søk- og redningsaksjoner og foretatt 65 slep.

Tilstedeværelse og kontroll

Ressursforvaltning og håndhevelse av fiskeriregelverket er en av Kystvaktens viktigste oppgaver. Inkludert i dette er å bidra til å kartlegge hva som tas opp av havet, noe som er sentralt i norsk fiskeriforvaltning.

Kystvaktsentralen har mottatt og behandlet ca. 94 000 henvendelser angående faststående bruk i havet.

En nasjonal strategisk risikovurdering ligger til grunn for prioriteringene som legges til grunn innen ressursforvaltningen. I tillegg gjøres grundige forberedelser i forkant av den enkelte inspeksjon for at kontrollvirksomheten skal bli så effektiv som mulig. Av problemstillinger som er fulgt særlig opp i 2018, nevnes spesielt utkast/dumping. Samtidig som fisk som drepes ned uten å bli registrert i forhold til kvoter er alvorlig miljøkriminalitet, medfører dette også ubalanse i ressursforvaltningen.

Stor bredde i oppdragsporteføljen

Kystvakten har også i 2018 forhindret mange potensielle ulykker og havarier. I forbindelse med havari av både fritidsbåter og større fartøy har Kystvakten vært satt inn i 143 søk- og redningsaksjoner og foretatt 65 slep.

Totalt har Kystvakten gjennomført noe over 2628 oppdrag for eksterne etater. Statistikken reflekterer bistand til politi, toll og andre etater med ansvar i det maritime domenet. Kystvakten har også ansvaret for etterforsyning og mannskapsskifter ved utestasjonene på Bjørnøya og Hopen. Også utestasjonen på Jan Mayen får en del av sine forsyninger ved hjelp fra Kystvakten.

Forskning knyttet til arktiske områder og klimaendringer står i fokus nasjonalt og internasjonalt, og Kystvakten har støttet dette etter anbefalinger fra Norges Forskningsråd.

Som en del av Sjøforsvaret har Kystvakten gjennom året deltatt på diverse militære øvelser. Sist i NATO-øvelsen Trident Juncture med blant annet støtte til allierte styrker.

Nye båter

Kystvaktflåten har i 2018 bestått av 8 havgående fartøy og 5 fartøy for operasjoner langs kysten og i kystnære farvann.

Kystvakten har en relativt moderne flåte med kapasiteter tilpasset kystvaktoppgavene. De eldste fartøyene i strukturen er de tre fartøyene av Nordkapp klassen. De har siden de først ble tatt i bruk tidlig på 80-tallet gjennomgått en rekke moderniseringer og oppgraderinger, men begynner å nærme seg tiden for utskiftning. Prosjektarbeid pågår for anskaffelse av nye fartøy til erstatning for disse tre. Byggestart er nært forestående, og vil bli gjort av norske Vard Langsten. Det forventes at nye fartøy innfases i perioden 2022 – 24.