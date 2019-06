Måtte på kurs for å føre båt over 10,67 meter

Nettopp har elleve fiskere fra Varanger hatt slitsomme timer på skolebenken, og det frivillig. Årsaken; de måtte gjennom et over 100 timers intensivkurs i forkant av eksamen for skippersertifikat D5L. Dette er et fritidsertifikat som kvalifisere dem til å føre fartøy inntil 24 meter.