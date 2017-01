Måtte svømme i land i stormen

To menn klarte å ta seg på land på egenhånd da fiskebåten grunnstøtte ved Makkaur fyr øst for Båtsfjord. Rett etter klokken 07:30 ble de hentet av redningshelikopter etter et fem timers langt drama.

Det blåste full storm i området da båten sendte ut Mayday-melding rett før klokken to natt til tirsdag.

Vanskelige forhold

Rett etter klokken 07.30 ble to personer plukket opp av Sea King redningshelikopter ved Makkaur i Båtsfjord kommune, etter at fiskebåten de var i fikk problemer og havarerte.

Det var svært vanskelige redningsforhold. Det blåste liten storm fra sørvest og redningsskøyta "Reidar Von Koss" samt to trålere som kom til stedet klarte ikke å legge seg inntil havaristen for å redde de to om bord. Det var heller ikke mulig for Sea Kingen å komme seg til havaristen via luft, da det var sterke fallvinder i området.

Måtte svømme i land

Mennene klarte så å svømme til land iført redningsdrakter. Politiet i Finnmark organiserte så redning fra land siden og tre skuterpatrulje med mannskap fra politi, Røde Kors, Sivilforsvar og helsevesen, ble sendt inn i området. Det var fortsatt for dårlig vær for at Sea Kingen kunne gå ned. Rett før klokken 07.00 roet vinden seg og Sea Kingen klarte da å ta seg til området og fikk plukket opp de to havarerte og fraktet til Båtsfjord. Tilstanden til de to er god.

Fiskebåten grunnstøtte ved Makkaur fyr øst for Båtsfjord.

-Politiet i Finnmark vil rette en stor takk til alle som bidro under redningsaksjonen, under svært tøffe forhold, sier leder for felles operativ enhet, politiinspektør Lars Blix Olsen, ved Finnmark politidistrikt.

Blåste full storm

Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk meldingen klokken 0150 natt til 17. januar om at en mindre fiskebåt med to personer ombord var i vansker øst av Makkaur i Båtsfjord kommune. Det blåste da liten til full storm fra sørvest i området.

Det ble sendt ut en MAYDAY RELAY-melding over Vardø radio, og redningsskøyta «Reidar von Koss» og trålerne «Gadus Poseidon» og «Båtsfjord» responderte og satte kurs mot området. Sea King redningshelikopter ble sendt fra Banak. Senere satte også KV «Harstad» kurs mot området.

Like over klokken 0200 fikk «Gadus Poseidon» radiokontakt med havaristen, som da hadde gått på grunn, men ikke tok inn vann. Det var umulig å komme til havaristen fra sjøsiden, og Sea King måtte gi opp å komme til fra luften på grunn av sterke fallvinder i området.

Kom seg i land

I 0350-tiden hadde situasjonen utviklet seg slik at båten fortsatt lå på grunn og nå tok inn vann, mens mannskapet klarte å komme seg på land i redningsdrakter. De tre fartøyene lå stand by og holdt de to opplyst med lyskastere.

Politiet i Finnmark organiserer samtidig et forsøk på å nå frem over land, og har satt opp en patrulje med tre snøscootere bemannet av hhv. politi, Røde Kors Hjelpekorps og Sivilforsvaret. Patruljen startet ut i 06-tiden.

Sea King tok av fra Berlevåg i 07-tiden for å sjekke om det var mulig å assistere, og klarte endelig å gjennomføre redningen.