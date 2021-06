Makrell i Vestfjorden - melder om kast på 20 tonn

Makrellfisket i nord kom i gang i går, nesten på dagen ett år etter oppstarten i fjor. Det melder Sildesalgslaget.

59 tonn fordelt på fire fartøy som driver samfiske ble meldt inn i går, fangstet i ytre delen av Vestfjorden mellom Skomvær og Tennholmen.

– Fartøyene rapporterer om kast opp til 20 tonn, fin makrell med snittvekt på 450 tonn og at den hadde fin fart inn i Vestfjorden, sier salgsleder Kenneth Garvik.

Mye vind onsdag

I dag er det litt mye vind i området så den minste flåten ligger til kai på Værøy-

– Det var fra samme område vi hadde de første fangtstene i fjor, sier Garvik og legger til at totalfangsten fra Nord-Norge ( nord for 64 graden) for makrell i fjor var på 5 900 tonn, fordelt på 2 600 tonn i Juni, 2 700 tonn i juli og 600 tonn i august.

Ingen UK-avtale gir flere fartøy

Laget forventer at mangelen på avtaler med Storbrittania vil prege årets makrellfiske i nord.

– Siden vi ikke har tilgang i UK-sonen, så forventer vi at det blir flere fartøy fra den større kystgruppen som tar turen nordover fremover. Så det kan bli spennende å se hvilken aktivitet og fangstmengder vi får fra området i ukene som kommer, sier Garvik og legger til at anleggene i nord er klar for mottak av makrellen.