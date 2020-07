Makrellen danker ut tunfisken

I Japan er boksmakrellen nå blitt langt mer populær enn tunfisk på boks. Koronasituasjonen har økt preferansen for makrellen ytterligere - som er den fisken flest japanere ønsker å spise mer av.

Makrell på boks har for lengst slått tunfisken i antall produserte tonn i Japan. Det hele startet i 2013 da flere TV-program omtalte makrell som bra for figuren. Det, kombinert med medienes fokus på makrellens høye innhold av sunne fettsyrer og positive effekter for helsen, gjorde at salget av boksmakrell skjøt fart og passerte tunfisken i popularitet året etter. Siden den gang har salget av makrell på boks fortsatt å øke i takt med økt makrellkonsum generelt.

Det er foreningen “Canned Food Association of Japan” som holder oversikten over produksjonstallene for hermetikk. Den ferskeste statistikken fra den kanten viser et rekordår i 2018: Da ble det produsert nærmere 50 000 tonn boksmakrell i Japan, mens produksjonen av tunfisk på boks kun var på 32000 tonn. Tallene hittil i år er ennå ikke offentliggjort, men tilbakemeldinger fra dagligvarebransjen tyder på at avstanden mellom makrellen og tunfisken har økt ytterligere i forbindelse med koronasituasjonen. Det er flere grunner til det, forteller Sjømatrådets fiskeriutsending i Japan, Gunvar L. Wie.

-Som i mange andre land førte koronafrykten til hamstring og økt fokus på sunn og holdbar mat. Makrell på boks ble en av bestselgerne nettopp fordi det er sunt og kan oppbevares i lang tid, fisken kan spises som den er rett fra boksen eller den kan tilsettes ulike matretter.

Trendy makrell

Helsefokus er også en av grunnene til at makrell, ikke bare på boks, er svært populært i Japan. Trendy spisesteder der makrell står på menyen dukker opp som paddehatter, fastfoodmakrell i storkiosker har blitt japanernes sunne svar på pølse i brød og makrellen hartil og med fått fast hylleplass i helsekostbutikker i form av proteinbarer. Mens vi her hjemme spiser relativt lite makrell, og da først og fremst på brødskiven, så går makrellkonsumet oppover i Japan, opplyser Gunvar L. Wie.

- Fra 2017 til 2019 økte konsumet av alle typer makrell med 32 prosent. Vår ferske sjømatstudie fra Japan viser også at makrell er den fisken flest folk ønsker å spise mer av, og er den tredje best likte arten blant japanerne.

Fiskeriutsendingen peker i tillegg på tilgjengelighet og godt utvalgt av lettlagde og ferdigmarinerte makrellprodukter som en viktig faktor for vekst i makrellkonsumet og makrellens seier over tunfisken.

- De siste årene har det kommet en rekke nye fastfoodprodukter på markedet som kan kjøpes nesten over alt. Produktene er ferdigmarinerte eller smakstilsatte på ulike måter og kan varmes i ovnen på 1-2-3 eller spises rett ut av boksen, som tilfellet er med ulike varianter av makrell på boks. – Og det smaker kjempegodt, legger han til.

Bearbeidede makrellprodukter øker

Japan er et av de viktigste markedene for norsk makrell, både i mengde og verdi. I fjor eksporterte vi 49 000 tonn til en verdi av 950 millioner kroner direkte til Japan. En betydelig mengde norsk makrell finner også veien til japanerne via bearbeidingsmarkeder som Kina og Sørøst-Asia. Hovedsakelig eksporterer vi makrellen som hel eller i form av fileter, samtidig øker andelen bearbeidet makrell som importeres av japanerne kraftig.

- Vår nye markedsundersøkelse viser at importandelen av bearbeidede makrellprodukter til Japan økte fra 17 til 40 prosent mellom 2017 og 2019. Det vitner om at ikke bare makrell på boks, men også en rekke andre makrellprodukter som ramen med makrell, proteinbarer, vakuumpakkede og smakstilsatte varianter stadig vokser, sier fiskeriutsending Wie.

2019 var også året da Japans totalimport av bearbeidede makrellprodukter (alle land) for første gang var større enn importmengden av hel og filetert makrell. Med 94 000 tonn utgjorde andelen bearbeidede produkter 60 prosent, ifølge japansk importstatistikk.

- Økningen gjenspeiler altså den voksende etterspørselen etter fastfood og lettlagde makrellretter. Ser vi på summen av helse, tilgjengelighet, anvendelighet og god smak er det ikke overraskende at makrell på boks har blitt en bestselger også i koronatider, sier Gunvar L. Wie.

I det hele tatt har 2020 vist seg å være et svært bra år for alle typer makrell i Japan. Fra januar til mai har den norske makrelleksporten hatt en stor opptur med en økning både i verdi og volum på 44 prosent sammenliknet med fjoråret.

Japanere flest har høy preferanse for norsk makrell, noe som brukes aktivt i markedsføringen av hel eller filetert fisk i dagligvarebutikkene. Men i fastfoodkategorien klarer ikke alltid forbrukeren å se hvor makrellen kommer fra.

-Derfor er det ekstra viktig å løfte frem det norske opphavet også når det gjelder de videreforedlede produktene, mener Wie.