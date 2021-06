Makrellsesongen igang i nord

Makrellfisket i nord i gang. Sist uke ble det tatt cirka 600 tonn makrell langs strekningen Vesterålen til Møre.

Av dette kvantum er 590 t fisket av 15 båter i kystgruppen, melder sildelaget i sin siste ukerapport. Størrelsene i nord varierer fra 450 g til hele 569 g som høyeste.

Som i fjor

Fisket her startet til samme tid og sted som i fjor, i ytre del av Vestfjorden på tirsdag. Det viste seg at det beskjedne makrellmengder i dette område, og etter rykter om makrell lenger nord gikk båtene på leit der. I helgen har vi hatt flere fangster på strekningen mellom Bø og Gavlfjorden i Vesterålen. Det meldes om mye makrell i dette område, men utfordringen har vært at makrellen står på grunt vann som vanskeliggjør kasting med dype nøter.

I sør er det fisket drøyt 90 t fra Rogaland til Møre, med fangster fra 1- 10 tonn.

Nordsjøsild

Samtidig er det tilbakelagt en uke med stor innsats på nordsjøsild.

- Men resultatet har vært heller labert med 10.100 tonn i journalen. Dette kvantum er fisket av 48 forskjellige båter der laveste kvantum er 15 t og største fangst 490 t. Av ukens kvantum ble det torsdag og fredag meldt inn 5.900 t, mens det i helgen bare er fisket vel 1.000 t. Nordavind i helgen er trolig årsak til det lave kvantumet, framgår det av ukerapporten