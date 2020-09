Høyres Tom Krister Nilsen maler på den samme gamle kverna når han i et tilsvar til undertegnede blåser opp EØS-ballongen til sprekkeferdig størrelse. Takk til deg Tom Krister for at jeg får anledning til – enda en gang å refere tallenes klare tale: Se tabell:

14.augusrt sier administrerende direktøren i Sjømat Norge at EU-toll ikke er det største hinderet for norsk videreforedling. Han støtter dermed langt på vei professor Torbjørn Trondsen som i Fiskeribladet tidligere i uken vektla helt andre forhold.

For tallenes klare tale burde selv en politiker styrt av ideologi og markedstyring og ikke virkelighet, kapitulere. Debatten avsluttes herved fra min side.