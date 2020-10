Mandag møter de fiskeriministeren om lakserømminger

Mandag har fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen invitert næringsorganisasjonene til møte for å drøfte utfordringene med rømning og fiskevelferd i havbruksnæringa.

– Rømning og fiskevelferd er en av de viktige miljøutfordringene for havbruksnæringa. Det er i alle oppdrettere sin interesse at det rømmer færrest mulig fisk, og at fisken er sunn og har det godt. Jeg har derfor invitert næringa til et møte for å diskutere hvordan man kan bli enda bedre på disse områdene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Representanter fra Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norsk Industri og Kystrederiene er inviterte til møtet. Flere av deltakerne vil delta digitalt.