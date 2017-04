Mange trakk nordover

Etter lofotfisket har mange valgt å dra nordover for å ta resten av kvoten. – Det har vært et oppsving i Vest-Finnmark.

Det sier ass. direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag til ifinnmark.no.

– De siste årene har det gått bra, og de siste fire årene har vi sett at flere nye bruk har dukket opp. Så det har vært en oppadgående trend. Mange ser at det går bra i næringen, og flere mottak har gjenåpnet, sier Haugland som allerede før påske så at fisket hadde tatt seg opp i Vest-Finnmark. Denne regionen har i motsetning til Lofoten og Øst-Finnmark sakket noe etter i forhold til fjoråret, men henter seg nå inn.

– Det ser ut til å bli en bra sesong også i dette området, forteller Haugland.

Bare fem mottak har hatt åpent i hele påska i Øst-Finnmark, mens de fleste fiskemottakene i vestfylket har kjøpt fisk og skalldyr.

Mange av de som ikke tok kvoten i Lofoten eller Vesterålen, har valgt å dra nordover. På Sørøya har det vært stor aktivitet på fiskemottakene.

Få fergeavganger og påsketrafikk inn og ut av nettopp Sørøya kunne skape vansker med å få ut fisken.

– Det er bare to avganger om dagen i påsken, samtidig som det er stor trafikk i begge ender. Men dette er noe vi har gitt opp for lenge siden. Det er en utfordring for oss uansett, forteller Ole Iver Olsen hos Nergård Sørøya til ifinnmark.no.

I Øst-Finnmark åpner de fleste brukene i dag, tirsdag 18. april.

– For oss er påska viktig, forteller Tor Erik Rasmussen på Båtsfjordbruket til samme nettsted. De har hatt en strålende sesong inn mot påskehøytiden, beretter han.

- Vi har opplevd de samme utfordringene som våre kolleger på Sørøya. Det har vært vansker med å få kjørt ut fisken fra sine lagre, sier Kurt Idar Olsen ved Lerøy Norway Seafood i Kjøllefjord.

De hadde før påskehøytiden fulle lagre, og tok derfor ikke imot fisk.